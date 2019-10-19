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0019729

Вирус АЧС обнаружен в пробах мясной продукции на Кубани

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© pixabay.com

© pixabay.com

В пробах мясной продукции производства ООО «Юг роскошной промышленности», завезенной на территорию Тихорецкого района Краснодарского края со Ставрополья, был обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает региональная прокуратура, вся зараженная продукция изъята из оборота, очаг вируса локализован.

«Прокуратура проводит проверку деятельности инстанций на предмет соблюдения требований по утилизации биологических отходов», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, 17 октября на сельскохозяйственном предприятии в Труновском районе Ставропольского края был зафиксирован падеж свиней, в связи с чем местные власти ввели карантин.

Ранее сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) России предупредил об опасности ущерба для популяции амурского тигра из-за истребления диких кабанов, которых ранее признали переносчиками африканской чумы свиней в Приморье и Амурской области. Россельхознадзор назвал причиной вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Приморье перемещение инфицированных кабанов из Китая.

В августе появилась информация, что во Львовской области уничтожат более 90 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы свиней, выявленной на свиноферме местного предприятия «Галичина-Запад».

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