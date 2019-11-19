Названо число российских детей в тюрьмах и лагерях Сирии

По меньшей мере, 146 российских детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет могут находиться в лагерях и тюрьмах на территории Сирии. Родственные связи с гражданами России на основании анализа ДНК подтверждены для 49 из них. Готовятся необходимые документы, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

При этом она подчеркнула, что работа в Сирии вряд ли будет «также ритмично вестись, как с Ираком». Российские власти представляют особенности переговоров по возвращению детей из этой страны. Часть из них остаются на неподконтрольной властям территории лагеря Аль-Холь.

Ранее анализ ДНК показал, что десять детей из тюрьмы в Дамаске и Аль-Холя являются гражданами России. Сейчас есть доступ только к сиротам из лагеря, отметила Кузнецова.

«Эта работа в Сирии только начата, я надеюсь, она будет так же завершена, как работа с Ираком, одновременно понимая, что дети, к сожалению, находятся в более худших условиях, чем те, которых мы привезли сегодня», — цитирует сайт РЕН ТВ слова Кузнецовой.

Накануне в Москву из Багдада была доставлена последняя группа российских детей, находившихся в иракских тюрьмах.