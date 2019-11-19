Человечество недооценило концентрацию «веселящего газа» в атмосфере
- 19 ноября 2019, 00:52
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Большинство из нас знает оксид азота как «веселящий газ» со сладковатым запахом, который имеет опьяняющий эффект и способен вызывать смех. Но N2O на самом деле является третьим по значимости долгоживущим парниковым газом после двуокиси углерода (CO2) и метана. Оксид азота также — одно из основных веществ, разрушающих озоновый слой Земли. Американские ученые недавно выяснили, что человечество выпускает в атмосферу намного больше оксида азота, чем считалось ранее.
«Мы видим, что выбросы N2O значительно увеличились за последние два десятилетия. Особенно с 2009 года. Исследование показало, что темп роста концентрации превышает оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)», — заявила Рона Луиза Томпсон из независимого Института исследований воздуха в Норвегии.
Рост концентрации оксида азота в атмосфере, наблюдаемый с середины XX века, тесно связан с увеличением выбросов азотных субстратов в окружающую среду. Его обеспечило масштабное производство азотных удобрений, а также широкое использование азотфиксирующих сельскохозяйственных культур — клевера, сои, люцерна, люпина и арахиса. Свой вклад вносит и сжигание ископаемого топлива.
Повышенная доступность азота в природе позволила производить гораздо больше продуктов питания. Но существенным недостатком, по словам ученых, являются связанные с этим экологические проблемы. В том числе и повышение уровня N2O в атмосфере.
По данным исследования, выбросы оксида азота за периоды 2000−2005 и 2010−2015 выросли на 10% от общего объема. Это примерно вдвое больше, чем сообщается в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, исходя из количества используемых азотных удобрений, навоза и коэффициента выбросов, установленного МГЭИК. Авторы работы утверждают, что несоответствие связано с увеличением количества выделяемого N2O относительно количества использованного азотного удобрения. В природе уже наблюдается избыток азота и его масштабы растут. Похоже, что метод МГЭИК, который предполагает постоянный коэффициент выбросов, ошибочен при высокой скорости поступления азота и его избытке.
Ученые отмечают, что человечество уже научилось производить больше продуктов питания с меньшими выбросами оксида азота в атмосферу. Их объем удалось снизить в США и Европе. К сожалению, этого нельзя сказать об Азии и Южной Америке, где масштабы использования удобрений и интенсификации животноводства быстро растут.
По мнению авторов работы, «хорошая новость заключается в том, что проблема может быть решена, а плохая, что для этого потребуются глобальные усилия, и мы еще далеки от этого», пишет EurekAlert.
Тем временем недавнее исследование показало, что Африка может ежегодно спасать десятки тысяч своих жителей от преждевременной смерти, если перейдет на «чистую энергию».
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