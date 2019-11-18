Няня случайно утопила младенца в ванной в Москве

Пятимесячный ребенок утонул в ванной в квартире на северо-западе столицы. Присматривавшую за ним женщину задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером 18 ноября няня, купавшая двух малышей, оставила одного из них в наполненной ванной, чтобы отнести в комнату другого. Пока ее не было, пятимесячный ребенок захлебнулся. Спасти его не удалось.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту гибели пятимесячного ребенка возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.

В начале октября были арестованы владельцы частного детского сада, в котором связывали детей.