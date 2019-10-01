Владельцы детсада в Астрахани осуждены на 4 года за связывание детей

Супруги, организовавшие частный детский сад, признаны виновными в том, что связывали детей пеленками.

Суд приговорил обвиняемых к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей каждому и лишению права заниматься образовательной деятельностью сроком на три года.

Следствием установлено, что в созданном семейной парой дошкольном учреждении не было квалифицированного персонала, а при этом родители ежемесячно платили 3,5 тысячи рублей.

Не справляясь со своими обязанностями, владельцы детсада вместе с воспитателями и нянями связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Из 50 опрошенных человек 33 были признаны потерпевшими.

Как писал ранее «Ридус», руководитель детского сада заявил, что этот инцидент — проделки конкурентов, поскольку «Полина» — единственный сад в районе. И за свои услуги он предлагает самую низкую цену.



Прокуратура начала проверку после того, как были опубликованы видеозаписи, сделанные местной жительницей.