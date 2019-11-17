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Картину Шагала продали на аукционе в Москве за 10 млн рублей

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© litfund.ru

© litfund.ru

Полотно Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» ушло с молотка на торгах в Москве за 10 млн рублей.

Стартовая цена лота составляла 1 рубль, сообщает пресс-служба Аукционного дома «Литфонд».

«До начала аукциона принимались заочные ставки», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что подлинность картины 1926 года подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала.

Ранее сообщалось, что на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 19,6 миллиона долларов была продана картина бельгийского художника Рене Магритта «Шестнадцатое сентября», написанная в 1957 году.

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