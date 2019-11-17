Картину Шагала продали на аукционе в Москве за 10 млн рублей
- 17 ноября 2019, 17:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Полотно Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» ушло с молотка на торгах в Москве за 10 млн рублей.
Стартовая цена лота составляла 1 рубль, сообщает пресс-служба Аукционного дома «Литфонд».
«До начала аукциона принимались заочные ставки», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что подлинность картины 1926 года подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала.
Ранее сообщалось, что на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 19,6 миллиона долларов была продана картина бельгийского художника Рене Магритта «Шестнадцатое сентября», написанная в 1957 году.
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