Картина Рене Магритта ушла с молотка почти за 20 млн долларов

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 19,6 миллиона долларов была продана картина бельгийского художника Рене Магритта «Шестнадцатое сентября», написанная в 1957 году.

Как сообщает Artnews.com, этот лот стал самым дорогим на аукционе, а всего от продажи 52 произведений в сегменте импрессионизма и модернизма было выручено 191,9 млн долларов.

Картину Магритта приобрел покупатель, торговавшийся по телефону. Эксперты изначально оценивали эту работу в сумму от 7 до 10 миллионов долларов, пишет издание.

Примечательно, что «Шестнадцатое сентября» является самой большой картиной Магритта. Ее размеры — 162 на 130,2 сантиметров.

Ранее это полотно выставляли на аукционе Sotheby’s в 2005 году по стартовой цене в 6 миллионов долларов. Однако тогда картину никто не приобрел.

Как сообщал «Ридус», произведение известного британского представителя стрит-арта и активиста Бэнкси Devolved Parliament («Преданный парламент») было продано 3 октября в Лондоне на торгах аукционного дома Sotheby’s за 9,9 миллиона фунтов (около 12 миллионов долларов). За нее заплатили в пять раз больше стартовой цены, в результате чего был установлен абсолютный рекорд для картин Бэнкси.