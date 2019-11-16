Украинский министр рассказал, как курил марихуану, работая над диссертацией

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что употреблял марихуану во время работы над диссертацией в США.

В интервью телеканалу «Прямой» он рассказал, что курил марихуану, поскольку «все американцы курят, а кто докторанты — они просто курят марихуану нон-стоп».

При этом Милованов заверил, что у себя на родине он никогда не курил марихуану, хотя, по его словам, это было несложно сделать в школе или в университете.

Кроме того, министр утверждает, что даже обычные сигареты он курил всего семь раз в жизни, когда его брали «на слабо» в школе. Он уверяет, что ему это не понравилось.

«Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе», — заявил в интервью Милованов.

Как отмечает РЕН ТВ, в 2001 году Милованов получил степень магистра экономики (M.S.) в Висконсинском университете в Мадисоне, а в 2004 году там же получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.

Недавно Милованов заявил, что в случае покупки россиянами сельскохозяйственных земель на Украине, они будут конфискованы.

Ранее сообщалось, что правящая партия Украины «Слуга народа» предложила легализовать использование марихуаны в медицинских целях.

