В Киеве пригрозили конфисковывать земли у россиян

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в случае покупки сельскохозяйственных земель в стране гражданами России, они будут конфискованы, сообщают «Украинские новости».

Во время брифинга министра спросили, какие меры предполагается принять для предотвращения покупки земли россиянами.

Конфискация … Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры такими, чтобы мы могли более широко применять этот механизм, — приводит украинское агентство слова министра.

Как сообщал «Ридус», ранее замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук рассказал о программе реформ Владимира Зеленского, которая, в частности, будет включать в себя масштабную приватизацию и отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

