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В Киеве пригрозили конфисковывать земли у россиян

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© Петр Сивков/ТАСС

© Петр Сивков/ТАСС

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в случае покупки сельскохозяйственных земель в стране гражданами России, они будут конфискованы, сообщают «Украинские новости».

Во время брифинга министра спросили, какие меры предполагается принять для предотвращения покупки земли россиянами.

Конфискация … Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры такими, чтобы мы могли более широко применять этот механизм, — приводит украинское агентство слова министра.

Как сообщал «Ридус», ранее замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук рассказал о программе реформ Владимира Зеленского, которая, в частности, будет включать в себя масштабную приватизацию и отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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Комментарии (2)

  • Small e2ecc09789
    Nikita Oganesyanсегодня, 00:15

    Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://fondvyplat.info Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли!

  • Есть ответы (1)
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