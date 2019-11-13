Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

Согласно Газовой директиве одна и та же компания не может быть владельцем газопровода и одновременно прокачивать по нему газ. Применительно к «Северному потоку-2» это означало, что оператором газопровода должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, которых в данном случае нет. В результате «Северный поток-2» мог неопределенное время оставаться наполовину пустым.

Специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» может быть сделано исключение. В нем немецкие депутаты учитывают большой объем инвестиций в проект как со стороны России, так и со стороны Германии.

Как сообщает РИА Новости, законопроект собирались принять еще на прошлой неделе, однако голосование проходило во втором часу ночи и Бундестагу не хватило кворума из-за требования фракции «Альтернатива для Германии» провести поименное голосование. На новом заседании 13 ноября партия в последний момент отозвала свое требование и депутаты голосовали, вставая с места.

Сделанное для «Газпрома» исключение носит временный характер — не более 20 лет. С Брюсселем немецкие политики договорились, что будут сами контролировать то, как российская корпорация управляет «Северным потоком-2».

Еще до того, как депутаты Бундестага проголосовали за исключение для «Северного потока-2», на Украине заявили, что будут оспаривать это решение в Суде Европейского союза. Так в Киеве надеются заблокировать или отсрочить начало работы газопровода, и тем самым создать для себя более выгодные условия на переговорах с Москвой по новому транзитному контракту.

Ранее глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа — взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств. В Москве ожидают от Антимонопольного комитета Украины отмены штрафа «Газпрома» на семь миллиардов долларов за якобы имевшее место злоупотребление монополией на украинском рынке транзита газа, а также восстановления имущественных прав «Газпрома» в стране.

Требования Миллера стали ответом главе национальной украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрею Коболеву, который на днях заявил о том, что общая сумма претензий к «Газпрому» составляет 22 миллиарда долларов и Киев не собирается ничего «прощать» Москве.

Как сообщал «Ридус», в июле компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении «Северного потока-2».

