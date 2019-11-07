На Украине придумали новый способ заблокировать «Северный поток-2»

Торговый представитель Украины Тарас Качка анонсировал судебное разбирательство с властями Германии по поводу решения Бундестага сделать исключение из правил Еврокомиссии для газопровода «Северный поток-2». Этим путем в Киеве надеются заблокировать или отсрочить начало работы газопровода, и тем самым создать для себя более выгодные условия на переговорах с Москвой по новому транзитному контракту.

Согласно директиве Еврокомиссии одна и та же компания не может быть владельцем газопровода и одновременно прокачивать по нему газ, однако специально для «Газпрома» в Бундестаге был принят законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» может быть сделано исключение. Голосуя за это решение, немецкие депутаты учитывали большой объем инвестиций в проект как со стороны России, так и со стороны Германии. Именно это решение Киев и намерен оспорить в Суде Европейского союза.

«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано. Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны», — цитирует Тараса Качку украинское издание «Европейская правда».



В качестве примера Тарас Качка напомнил о недавнем решении Германии увеличить долю транспортировки российского газа в трубопроводе Opal, которое впоследствии было отменено в судебном порядке.

Напомним, накануне глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа — взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств. В Москве ожидают от Антимонопольного комитета Украины отмены штрафа «Газпрома» на семь миллиардов долларов за якобы имевшее место злоупотребление монополией на украинском рынке транзита газа, а также восстановления имущественных прав «Газпрома» в стране.

Требования Миллера стали ответом главе национальной украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрею Коболеву, который на днях заявил о том, что общая сумма претензий к «Газпрому» составляет 22 миллиарда долларов и Киев не собирается ничего «прощать» Москве.



Ранее глава Минэнерго России Александр Новак предложил украинской стороне обнулить взаимные претензии и «не рождать новых, абсурдных исков». Аналогичное заявление сделал президент Владимир Путин.



Как сообщал «Ридус», действующий десятилетний контракт между Украиной и РФ на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. В конце октября в Брюсселе состоялась четвертая встреча в рамках трехсторонних консультаций между Россией, Украиной и Евросоюзом по газу, однако стороны не сумели достичь никаких конкретных договоренностей.

