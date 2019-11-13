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Московские хирурги спасли младенца, пострадавшего от нападения собаки

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© mosgorzdrav.ru

© mosgorzdrav.ru

Хирургам Морозовской больницы в Москве удалось спасти 8-месячного ребенка, серьезно пострадавшего в результате нападения собаки.

Младенец перенес сложнейшую операцию, после чего был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Как сообщается на сайте Мосгорздрава, на ребенка дома напала собака породы аргентинский дог, в результате чего у пострадавшего были диагностированы множественные обширные раны от укусов на голове, лице и грудной клетке, а также оскольчатые вдавленные переломы костей свода черепа и внутримозговая гематома.

Экстренную операцию проводила бригада врачей, состоявшая из нейрохирургов, оториноларингологов и офтальмологов. Она продолжалась около 6 часов.

На третьи сутки ребенка перевели в отделение нейрохирургии, а еще через 8 дней выписали.

Ранее сообщалось, что московским врачам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки из Ингушетии, которую жестоко избила опекунша — родная тетка.

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