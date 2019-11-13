Московские хирурги спасли младенца, пострадавшего от нападения собаки
- 13 ноября 2019, 17:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Хирургам Морозовской больницы в Москве удалось спасти 8-месячного ребенка, серьезно пострадавшего в результате нападения собаки.
Младенец перенес сложнейшую операцию, после чего был выписан домой в удовлетворительном состоянии.
Как сообщается на сайте Мосгорздрава, на ребенка дома напала собака породы аргентинский дог, в результате чего у пострадавшего были диагностированы множественные обширные раны от укусов на голове, лице и грудной клетке, а также оскольчатые вдавленные переломы костей свода черепа и внутримозговая гематома.
Экстренную операцию проводила бригада врачей, состоявшая из нейрохирургов, оториноларингологов и офтальмологов. Она продолжалась около 6 часов.
На третьи сутки ребенка перевели в отделение нейрохирургии, а еще через 8 дней выписали.
Ранее сообщалось, что московским врачам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки из Ингушетии, которую жестоко избила опекунша — родная тетка.
Войти через социальные сети: