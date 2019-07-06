Столичные врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочки

Врачам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки, доставленной вечером в пятницу, 5 июля, из Ингушетии в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщает «Интерфакс».

Как рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия Зарема Чахкиева, девочка сейчас находится в реанимации, она еще под наркозом, но уже приходит в себя.

«Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов», — приводит агентство слова детского омбудсмена.

Чахкиева отметила, что Аиша, возможно, проведет в специализированной клинике от одного до двух месяцев.

Как сообщал «Ридус», сотрудники правоохранительных органов нашли родителей семилетней девочки из Ингушетии, которую жестоко избила опекунша — родная тетка. «Местонахождение отца и матери установлено, обоих допрашивают», — сообщил представитель республиканского СК. По его словам, тетку девочки проверят на употребление наркотиков.

Напомним, в четверг, 4 июля, в Детскую республиканскую больницу в Назрани была госпитализирована с серьезными травмами семилетняя девочка. У нее диагностировали открытый перелом локтевой кости со смещением, гангрену и ожоги. Позже ее перевели в клинику Рошаля в Москве.

Последние полгода девочка жила в семье близкой родственницы — родной тети по отцовской линии — без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

Женщина была задержана 4 июля, ей предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку. Свою вину она не признает, утверждая, что племянница упала в яму во дворе дома.