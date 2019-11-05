На юге Москвы задержали пьяного таксиста, совершившего массовое ДТП

Водитель такси, совершивший столкновение с несколькими машинами в Москве, был задержан сотрудниками Росгвардии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ведомства, свидетелями этого ДТП стали сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования в районе Профсоюзной улицы.

Не справившись с управлением, таксист врезался сразу в несколько автомобилей, припаркованных у обочины, после чего попытался скрыться с места происшествия.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии такси было блокировано, а правонарушитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, задержан.

Водителем такси оказался 47-летний житель Подмосковья. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, приводит агентство сообщение ведомства.

Ранее было опубликовано видео, запечатлевшее задержание сотрудниками ГИБДД в Москве таксиста, находившегося в состоянии сильного опьянения.