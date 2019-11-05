найти ×
   
  • USD -0.78
    63.25
  • EUR -1.06
    70.42
СохранитьСохранено0
×

003627

На юге Москвы задержали пьяного таксиста, совершившего массовое ДТП

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Водитель такси, совершивший столкновение с несколькими машинами в Москве, был задержан сотрудниками Росгвардии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ведомства, свидетелями этого ДТП стали сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования в районе Профсоюзной улицы.

Не справившись с управлением, таксист врезался сразу в несколько автомобилей, припаркованных у обочины, после чего попытался скрыться с места происшествия.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии такси было блокировано, а правонарушитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, задержан.

Водителем такси оказался 47-летний житель Подмосковья. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, приводит агентство сообщение ведомства.

Ранее было опубликовано видео, запечатлевшее задержание сотрудниками ГИБДД в Москве таксиста, находившегося в состоянии сильного опьянения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5135619читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12033942читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5135619читать позжечитаю позже

Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь21 августа

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

2118586читать позжечитаю позже