На юге Москвы задержали пьяного таксиста, совершившего массовое ДТП
- 05 ноября 2019, 16:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Водитель такси, совершивший столкновение с несколькими машинами в Москве, был задержан сотрудниками Росгвардии.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ведомства, свидетелями этого ДТП стали сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования в районе Профсоюзной улицы.
Не справившись с управлением, таксист врезался сразу в несколько автомобилей, припаркованных у обочины, после чего попытался скрыться с места происшествия.
Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии такси было блокировано, а правонарушитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, задержан.
Водителем такси оказался 47-летний житель Подмосковья. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, приводит агентство сообщение ведомства.
Ранее было опубликовано видео, запечатлевшее задержание сотрудниками ГИБДД в Москве таксиста, находившегося в состоянии сильного опьянения.
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