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2016997

Видео: сотрудники ГИБДД поймали в Москве пьяного таксиста

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© youtube.com

Водитель такси, находившийся в состоянии сильного опьянения, был остановлен сотрудником ГИБДД на Велозаводской улице в Москве.

Видео, запечатлевшее их общение, опубликовал ФАН.

На кадрах видно, что таксист ведет себя неадекватно, пошатывается и на вопрос, готов ли он пройти медицинское освидетельствование, отвечает одной и той же фразой. «Отойди, пожалуйста», — неустанно твердит он, пытаясь пройти к машине.

Затем, видимо, осознав всю тщетность своих попыток, водитель решает уйти.

Как сообщает издание, в автомобиле таксист был один, его остановили напротив дома № 5 по Велозаводской улице. Предположительно, мужчина находился под действием наркотических препаратов.

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