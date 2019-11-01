Депутат Госдумы предложил разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
- 01 ноября 2019, 06:50
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил наделить россиян правом не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует санитарно-эпидемиологическим и другим установленным нормам. Соответствующее обращение он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
Власов пояснил журналистам, что действующее постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, является слишком сложным и малопонятным для граждан, что приводит к массовым нарушениям их прав со стороны ресурсоснабжающих организаций.
«Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги», — цитирует депутата РИА Новости.
Василий Власов отметил, что речь идет о бесперебойном круглосуточном горячем и холодном водо-, газо- и электроснабжении, водоотведении и отоплении в течение отопительного периода, а также качестве воды.
Ранее «Ридус» рассказывал о других инициативах депутата Василия Власова. Минувшим летом вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским Власов предлагал запустить специализированные вагоны для одиноких людей для «решения проблемы демографии». При этом Жириновский признался, что в своей жизни влюблялся три раза и всегда это происходило в поездах.
В конце августа Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением рассмотреть вопрос продления летних каникул для школьников и студентов до 1 октября. А месяц назад Власов направил юной шведской экоактивистке Грете Тунберг приглашение выступить перед российской молодежью в Государственной думе.
Напомним, накануне правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год, определив тем самым границы роста тарифов для каждого российского региона.
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