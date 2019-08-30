Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением рассмотреть вопрос продления летних каникул для школьников и студентов до 1 октября.

«Очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей, о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — сказано в письме Власова Голиковой.

Эксперимент по продлению летних каникул депутат предложил начать в Хабаровском и Приморском краях.

В комментарии журналистам Василий Власов пояснил, что для учащихся летние каникулы фактически длятся всего два месяца из-за экзаменов, а затем многие школьники и студенты вынуждены подрабатывать. Получающим профессиональное образование, по мнению депутата, продление каникул позволит закрепить теоретические знания и набраться практического опыта перед выходом на рынок труда.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», — заявил РИА Новости Власов.



Напомним, через пять недель россияне смогут отдохнуть три дня подряд: это произойдет благодаря тому, что День народного единства, 4 ноября, является нерабочим и выпадает в этом году на понедельник.

Ранее правительство России опубликовало календарь выходных и праздничных дней на следующий год. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В мае россияне будут отдыхать с 1-го по 5-е число и затем — с 9-го по 11-е. Длинные выходные также будут в феврале — с 22-го по 24-е число, в марте — с 7-го по 9-е и в июне — с 12-го по 14-е. День народного единства выпадает на среду и останется отдельным выходным.