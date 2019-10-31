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2018738

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Президент Сирии Башар Асад заявил, что нет свидетельств того, убит ли на самом деле лидер группировки «Исламское государство» * Абу Бакр аль-Багдади.

Кроме того, сирийский лидер отметил в своем большом интервью местным телеканалам, что США пока не предоставили никаких доказательств ликвидации террориста № 1, а Дамаск узнал о своей «помощи» американцам исключительно из сообщений в СМИ.

Во время своего интервью Асад также затронул ряд актуальных для Сирии тем, включая военную ситуацию, экономику и политический процесс, отмечает ФАН.

Напомним, о ликвидации главаря ИГ* заявил 27 октября президент США Дональд Трамп. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи рассказал, что американский спецназ в ходе рейда в дом аль-Багдади уничтожил шесть членов террористической группировки. Среди них были четыре женщины. Смерть самого главаря ИГ* наступила в результате самоподрыва, а его останки были брошены в море.

Анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил, что военные Соединенных Штатов выполнили поставленную задачу, утверждают в Пентагоне. Также ведомство обнародовало видеозапись с места ликвидации аль-Багдади.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 31 октября, было названо имя нового лидера организации.

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* запрещенная в РФ террористическая организация

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