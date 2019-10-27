Трамп подтвердил сообщения о гибели главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря террористической организации «Исламское государство» * Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал CNN.

«Абу Бакр аль-Багдади мертв», — сказал глава государства в прямом эфире ведущих телеканалов США.



По его словам, американский спецназ провел «опасную и смелую» операцию на северо-востоке Сирии, в результате которой были также уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

Трамп также сообщил, что лидер ИГ * пытался скрыться в подземном туннеле, который закончился тупиком, и взорвал себя с помощью пояса смертника.

Американский лидер подчеркнул, что ни один американский военнослужащий не погиб.

Президент США отметил, что Россия «прекрасно повела себя», открыв воздушное пространство над контролируемыми ей территориями в Сирии для американских военных.

Он добавил, что Вашингтон предупредил Москву о готовящейся спецоперации, однако не сообщил сути миссии, отмечает телеканал.

Ранее американские СМИ сообщили о ликвидации в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки «Исламское государство» * Абу Бакра аль-Багдади. Эту информацию подтвердил высокопоставленный представитель Белого дома.

По данным СМИ, американцы прибыли к месту операции в провинции Идлиб на восьми вертолетах. В течение полутора часов по позициям террористов возле населенного пункта Бариша наносили удары с воздуха. Затем к операции подключились десантники США.

Стоит отметить, что новости об убийстве или поимке аль-Багдади появлялись в СМИ на протяжении нескольких лет, но всякий раз за ними следовали опровержения.

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* запрещенная в России террористическая организация