Трамп подтвердил сообщения о гибели главаря ИГ
- 27 октября 2019, 17:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря террористической организации «Исламское государство» * Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал CNN.
«Абу Бакр аль-Багдади мертв», — сказал глава государства в прямом эфире ведущих телеканалов США.
По его словам, американский спецназ провел «опасную и смелую» операцию на северо-востоке Сирии, в результате которой были также уничтожены многие сообщники аль-Багдади.
Трамп также сообщил, что лидер ИГ * пытался скрыться в подземном туннеле, который закончился тупиком, и взорвал себя с помощью пояса смертника.
Американский лидер подчеркнул, что ни один американский военнослужащий не погиб.
Президент США отметил, что Россия «прекрасно повела себя», открыв воздушное пространство над контролируемыми ей территориями в Сирии для американских военных.
Он добавил, что Вашингтон предупредил Москву о готовящейся спецоперации, однако не сообщил сути миссии, отмечает телеканал.
Ранее американские СМИ сообщили о ликвидации в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки «Исламское государство» * Абу Бакра аль-Багдади. Эту информацию подтвердил высокопоставленный представитель Белого дома.
По данным СМИ, американцы прибыли к месту операции в провинции Идлиб на восьми вертолетах. В течение полутора часов по позициям террористов возле населенного пункта Бариша наносили удары с воздуха. Затем к операции подключились десантники США.
Стоит отметить, что новости об убийстве или поимке аль-Багдади появлялись в СМИ на протяжении нескольких лет, но всякий раз за ними следовали опровержения.
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* запрещенная в России террористическая организация
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