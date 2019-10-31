Донецк и Киев договорились о дате отвода сил

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что достигнуты договоренности с Киевом о разведении сил в районе села Петровского в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По словам министра, 2 ноября начнутся подготовительные мероприятия, в 4 ноября — практические действия по отводу сил, после того как в 12 часов дня (13:00 МСК) ополченцы запустят белую ракету.

Никонорова добавила, что ДНР готова возобновить свои обязательства по разведению сил, отмечает агентство.

Глава МИД также добавила, что 4 ноября станет понятно, «воспринимают ли соответствующие силы президента Украины как своего Верховного главнокомандующего, приказ которого они должны выполнять», отмечает газета «Взгляд».

Как сообщал «Ридус», в середине октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после «семи дней тишины».

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал власти Украины за неспособность обеспечить разведение войск в Донбассе и тем самым выполнить взятые на себя в ходе минского процесса обязательства. По его словам, представители Донецкой и Луганской народных республик несколько раз подавали сигнал о готовности к разведению сил, однако из-за националистов украинская сторона не смогла сделать того же.

Напомним, в начале октября украинская оппозиция во главе с партией Петра Порошенко «Европейская солидарность» организовала многодневные массовые акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера» с лозунгами «Нет капитуляции», «Зелю геть» и «Долой формулу Путина — Зеленского» в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Полтаве и Днепре (бывшем Днепропетровске). После этого добровольческий полк «Азов» сорвал отвод войск под Луганском.