Полк «Азов» решил сорвать отвод войск в Донбассе

Военнослужащие полка «Азов» заняли село Золотое в Попаснянском районе Луганской области Украины и записали видеообращение, в котором выступили резко против международного плана урегулирования в Донбассе, известного как «формула Штайнмайера». В соответствии с минскими договоренностями, войска Украины 7 октября должны покинуть Золотое.

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы», — сказано в опубликованном накануне обращении командира полка Андрея Билецкого.

От имени полка Билецкий назвал «формулу Штайнмайера» позором Украины и пообещал, что бойцы «Азова» не покинут блокпост в одном километре от Золотого. Пользователи YouTube «заминусили» видеообращение и оставили массу негативных отзывов. «В Польшу посуду в кабаках мыть поедите на костылях, банда разбойников», — гласит один из самых популярных комментариев.

В свою очередь, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о наличии «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса, и заверил украинцев, что власть не допустит выхода ситуации из-под контроля.

«Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — передают слова Разумкова украинские СМИ. Спикер подчеркнул, что выборы в Донбассе смогут состоятся только после того, как граница перейдет под контроль Украины.



Напомним, полк «Азов» — это добровольческое вооруженное формирование, которое формально входит в состав Национальной гвардии Украины. Полк (первоначально — батальон) был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе из праворадикалов, желающих принять участие в силовом подавлении русскоязычного населения Донбасса. «Азов» известен своей расистской идеологией и использованием неонацистской символики, его члены неоднократно обвинялись в нарушении прав человека, убийствах, пытках и грабежах.

«Азов» сыграл значительную роль в обострении вооруженного конфликта на востоке Украины, а после завершения активной фазы боевых действий — в политическом противостоянии в Киеве. Командир полка Андрей Билецкий по прозвищу Белый вождь активно занимается общественной и политической деятельностью, возглавляет партию «Национальный корпус» и координирует деятельность сразу нескольких экстремистских праворадикальных украинских организаций.

«Формула Штайнмайера» названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который предложил вариант урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, который предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.



Как сообщал «Ридус», представитель Луганской Народной Республики Наталья Никонорова назвала это соглашение прорывным. Петр Порошенко окрестил «формулу Штайнмайера» не иначе, как «формулой Путина», и заявил, что выполнение этого соглашения может привести к ослаблению или полному снятию санкций с России. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал утверждение «формулы Штаймайера» черным днем в истории Украины. Против также выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.



Украинская оппозиция организовала многодневные массовые акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера» с лозунгами «Нет капитуляции», «Зелю геть» и «долой формулу Путина-Зеленского» в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Полтаве и Днепре (бывшем Днепропетровске).

