«Вечная жизнь близким»: опубликовано видеопризнание убийцы мальчика

Опубликовано полное видео с камер видеонаблюдения из детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, где в четверг произошла страшная трагедия — мужчина зарезал 6-летнего ребенка.

На кадрах зафиксировано, как Денис Поздеев заходит в детский сад, поднимается на второй этаж, проходит через весь коридор в одну из групп, где спали дети…

Затем уже показано, что его выводят на улицу правоохранители.

Задержанный за убийство 6-летнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Денис Поздеев заявил правоохранителям, что в какой-то книге прочитал заклинание про вечную и богатую жизнь себе и близким.

Он добавил, что ему нужно было убить ребенка, чтобы это заклинание сбылось. На вопрос сотрудника органов, что это ему дало, задержанный отметил: «Тюрьма».

Как отмечает Life Shot, мать задержанного Поздеева тоже ранее бросалась с ножом на человека. Она напала на мужчину, ранила его, причинив легкий вред здоровью. Против нее было возбуждено уголовное дело.



Напомним, сегодня мужчина зарезал шестилетнего мальчика в детском саду в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Ребенок скончался на месте происшествия. Трагедия произошла во время тихого часа. Пришедший в детский сад 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он объяснил, что совершить преступление потребовали голоса в его голове.

Задержанный по подозрению в убийстве Денис Поздеев состоял на учете у нарколога в связи с алкоголизмом, ранее судим не был. При задержании он кричал, что зарезать ребенка ему приказал Сатана.

Стало известно, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку, полагая, что пришел один из родителей.



На трагедию отреагировал депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

