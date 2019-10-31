Россиянину в Белоруссии грозит до 15 лет тюрьмы за провоз наркотиков
- 31 октября 2019, 17:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина России по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Мужчину задержали сотрудники таможни в пропускном пункте «Котловка» на границе с Литвой.
В его автомобиле обнаружили тайник, в котором находилось более 290 килограммов гашиша.
Задержанный собирался сбыть наркотики на территории Российской Федерации, сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.
В итоге россиянину предъявили обвинение в приобретении и перевозки наркотических средств в крупном размере с целью сбыта.
В настоящее время задержанный мужчина заключен под стражу.
СК Белоруссии передал дело в суд. Согласно Уголовному кодексу республики, россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Как сообщал «Ридус», в первой декаде октября в Минске задержали гражданина России, у которого было изъято восемь килограммов наркотиков.
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