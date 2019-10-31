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Россиянину в Белоруссии грозит до 15 лет тюрьмы за провоз наркотиков

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© sk.gov.by

© sk.gov.by

В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина России по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Мужчину задержали сотрудники таможни в пропускном пункте «Котловка» на границе с Литвой.

В его автомобиле обнаружили тайник, в котором находилось более 290 килограммов гашиша.

Задержанный собирался сбыть наркотики на территории Российской Федерации, сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.

В итоге россиянину предъявили обвинение в приобретении и перевозки наркотических средств в крупном размере с целью сбыта.

В настоящее время задержанный мужчина заключен под стражу.

СК Белоруссии передал дело в суд. Согласно Уголовному кодексу республики, россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал «Ридус», в первой декаде октября в Минске задержали гражданина России, у которого было изъято восемь килограммов наркотиков.

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