В Минске задержали россиянина за наркоторговлю

В Минске задержали гражданина России, у которого было изъято восемь килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

По данным ведомства, белорусские оперативники совместно с российскими коллегами пресекли крупный канал поставки наркотиков из России.

Кроме того, была выявлена сеть распространения наркотических вещества на территории Белоруссии и российского Смоленска.

Ранее 36-летний россиянин был неоднократно судим за грабеж, мошенничество, кражу и хулиганство.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал «Ридус», месяц назад гражданин России оказался в числе задержанных на борту американского парусника, перевозившего 800 килограммов кокаина. Судно остановили в международных водах вблизи Азорских островов, принадлежащих Португалии.