ОП РФ: Россия выбилась в лидеры по кибербуллингу

Россия, по данным ВОЗ, занимает лидирующие позиции в мире по кибербуллингу (травля в Сети — прим. ред.). С таким заявлением выступил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП)РФ Александр Малькевич в ходе заседания рабочей группы по защите прав интернет-пользователей.

«Порядка 98% родителей обеспокоены тем, что их дети могут столкнуться с травлей в интернете. Однако, как этому противостоять, люди, к сожалению, не знают», — отметил Малькевич.

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов полагает, что люди, преступая закон или правила хорошего тона в Сети, должны нести точно такую же ответственность за свои поступки, как и в прочих общественных местах. Для этого, считает Ашманов, необходимо создание системы деанонимизации пользователей.

Я, конечно, против того, что в интернет пускали по паспорту. Но в случае правонарушения спецслужбы должны иметь возможность быстро идентифицировать преступников. Сейчас на Западе существует технологическое движение, продвигающие интернет в сторону шифрования. То есть обычный интернет пытаются превратить в теневую платформу, где все будет анонимно и разрешено. Я считаю это неправильным, — пояснил Ашманов.

Еще одной острой проблемой, связанной с анонимностью в интернете, является кибермошенничество. По словам Александра Малькевича, за прошлый год ущерб от этого вида мошенничества составил более двух миллиардов рублей.

«Причем 1,5 миллиарда — это деньги, похищенные у обычных россиян с использованием интернет-банкинга», — обратил внимание Малькевич.

Он добавил, что кибермошенничество в отношении простых вкладчиков отечественных банков происходит как правило через подменные номера. «Они определяются как городские, но идут через левые сим-карты», — заключил Александр Малькевич.

Ранее Институт развития интернета опубликовал результаты исследования, согласно которым более половины россиян — 53% — готовы отказаться от использования иностранных интернет-сервисов в пользу отечественных аналогов. При этом 34% наших сограждан испытывают чувство гордости за то, что у них есть возможность выбирать между российскими и зарубежными цифровыми продуктами.