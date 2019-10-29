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Более 50% россиян отдают предпочтение отечественным интернет-сервисам

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Более половины россиян — 53% — готовы отказаться от использования иностранных интернет-сервисов в пользу отечественных аналогов. При этом 34% наших сограждан испытывают чувство гордости за то, что у них есть возможность выбирать между российскими и зарубежными цифровыми продуктами. Таковы данные социологического онлайн-опроса, проведенного Институтом развития Интернета (ИРИ).

«Люди готовы отказаться от использования зарубежных платформ в пользу аналогичных российских, поскольку считают, что таким образом они поддержат ускоренное развитие российского рынка цифровых услуг», — указано в исследовании ИРИ.

На вопрос о том, должно ли государство устанавливать правила для отечественных интернет-компаний в целях обеспечения безопасности и защиты персональных данных граждан, положительный ответ дали 77% респондентов.

Интеграция IT-технологий в повседневную жизнь каждого человека будет только усиливаться. Поэтому неудивительно, что интернет-сообщество волнует защита их персональных данных. Люди хотят иметь не только гарантии доступности ресурсов, которыми они привыкли пользоваться ежедневно, но и уверенность в безопасности личных сведений, — прокомментировал результаты опроса генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

Независимый онлайн-опрос ИРИ проводился с 23 по 27 октября. В исследовании приняли участие около тысячи респондентов, проживающих на территории России.

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Комментарии (1)

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    g000phyсегодня, 12:00

    Не владеющие иностранными языками респонденты ожидаемо выберут отечественные ресурсы.

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