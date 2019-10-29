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Грудинин заявил, что у него нет денег на компенсацию ущерба акционерам

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Бывший кандидат в президенты России, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин заявил, что акционеры хотят завладеть его предприятием, изъяв принадлежащие ему акции, сообщает российская версия американского финансово-экономического журнала Forbes.

Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет, — приводит издание слова Грудинина.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 29 октября, Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч в пользу возглавляемого им предприятия.

Истцами по делу выступили акционеры «Совхоза имени Ленина» Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей.

Напомним, что Грудинин неоднократно становился фигурантом различных скандалов, связанных с финансовыми махинациями и бракоразводным процессом.

При этом Грудинин является пламенным сторонником КПРФ и Геннадия Зюганова. В 2018 году он баллотировался на выборы президента России от коммунистов, а весной 2019-го Зюганов едва не отдал Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, который ранее принадлежал покойному нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.

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