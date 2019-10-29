В детском саду Ярославля группа воспитанников избила девочку

В Ярославле в детском саду группа воспитанников избила девочку, сообщает портал 76.RU.

Вопиющий инцидент произошел на площадке детского сада № 236 в Ярославле.

Во время дневной прогулки дети, преимущественно мальчики, прыгали по лежащей на земле девочке, тыкали ее лицом в землю, пинали, били руками.

Житель соседнего дома снял происходящее на видео и поместил в соцсети.

По его словам, воспитательница видела избиение ребенка, однако никак на это не отреагировала.



«Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется», — приводит издание слова автора видео.

Пострадавшей девочке всего четыре годика. Заведующая учреждения уверяет, что сейчас ребенок находится в группе и чувствует себя нормально. Комментировать заведующая отказалась, сообщает kp.ru.



В городской администрации пообещали разобраться в этом инциденте.

Как сообщал «Ридус», две недели назад в городе Поронайске на Сахалине ученики четвертого класса одной из школ избили школьницу за то, что она напомнила учителю дать домашнее задание