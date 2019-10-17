На Сахалине четвероклассницу избили за напоминание о домашнем задании

В городе Поронайске на Сахалине ученики четвертого класса одной из школ избили школьницу за то, что она напомнила учителю дать домашнее задание, сообщает портал Sakhalin.info.

Инцидент произошел во вторник, 15 октября.

Как рассказала изданию мама девочки, после уроков на ее дочь напали восемь одноклассников, в то время как остальные ученики смотрели на избиение.

Девочку держали за руки и били по голове, валяли по земле, вытащили из ее портфеля учебники и раскидали.

Один из учеников попытался заступиться за девочку, но его оттолкнули.

Когда закончилась экзекуция, несколько одноклассников помогли пострадавшей школьнице собрать вещи и вызвали ей такси.

Сейчас девочка находится в больнице с легким сотрясением мозга.

В среду, 16 октября, по данному факту в школе прошло собрание, на котором присутствовали дети, родители, три учителя и сотрудники полиции, принявшие заявление от мамы пострадавшей девочки, отмечает издание.

В связи с произошедшим городская прокуратура начала проверку, сообщается на сайте областного надзорного ведомства.