Руководителей московского ОВД задержали при получении крупной взятки

В столице при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей задержали двух высокопоставленных сотрудников полиции из районного отдела «Дорогомилово».

Задержаны начальник полиции, замначальника районного ОМВД, также его заместитель, начальник отдела уголовного розыска.

По версии следствия, эти деньги были первым траншем, общая сумма которого составляла 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Министерства внутренних дел РФ.

В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы, однако имена офицеров полиции не называются.

Тем не менее проект Baza сообщил, что следственные действия проводятся в отношении подполковника Дмитрия Смирнова и его заместителя подполковника Сергея Устинова.

По данным паблика, руководителей одного из самых «элитных» отделов полиции Москвы подозревают в мошенничестве с недвижимостью на Кутузовском проспекте.