Курды заявили о ликвидации правой руки главаря ИГ

Курды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), ликвидировали одного из ближайших соратников главаря террористической группировки «Исламское государство» * Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщил командующий СДС Мазлюм Абди в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, во время совместной операции бойцов СДС с американскими военными в окрестностях города Джераблус на севере Сирии был уничтожен официальный представитель ИГ Абу Хасан аль- Мухаджир, считавшийся правой рукой аль-Багдади.

Как сообщал «Ридус», ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» * Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал CNN. «Абу Бакр аль-Багдади мертв», — сказал глава государства в прямом эфире ведущих телеканалов США.

___________

* Запрещенная в РФ террористическая организация.