найти ×
   
  • USD
    64.00
  • EUR
    71.12
СохранитьСохранено0
×

-2027060

Курды заявили о ликвидации правой руки главаря ИГ

Small default
© Hussein Malla/AP/TASS

© Hussein Malla/AP/TASS

Курды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), ликвидировали одного из ближайших соратников главаря террористической группировки «Исламское государство» * Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщил командующий СДС Мазлюм Абди в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, во время совместной операции бойцов СДС с американскими военными в окрестностях города Джераблус на севере Сирии был уничтожен официальный представитель ИГ Абу Хасан аль- Мухаджир, считавшийся правой рукой аль-Багдади.

Как сообщал «Ридус», ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» * Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал CNN. «Абу Бакр аль-Багдади мертв», — сказал глава государства в прямом эфире ведущих телеканалов США.

___________

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
13030364читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4131121читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи

В Росстате составили список недугов, основываясь на данных Минздрава.

3049309читать позжечитаю позже

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют20 августа

Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы продолжают падать.

107857читать позжечитаю позже