Израиль начал рассматривать просьбы россиян об убежище в ускоренном порядке

Израиль будет теперь рассматривать прошения граждан России о предоставлении политического убежища в ускоренном порядке, сообщает управление народонаселения и миграции.

В ведомстве отметили, что если в феврале 2017 года была утверждена ускоренная процедура для рассмотрения прошений о предоставлении убежища от граждан ряда других государств, то сегодня генеральный директор управления принял решение о распространении этой процедуры на граждан России.

Это связано с феноменом «туризма ради убежища», в результате которого тысячи иностранных граждан сразу по приезде в Израиль обращались за политическим убежищем, сообщается на сайте управления.

Как сообщал «Ридус», десяткам россиян, прилетевшим этим летом на отдых в Израиль, было отказано во въезде в страну, несмотря на наличие всех необходимых туристических документов.

Туристов сначала отправили на допрос перед прохождением пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион, а затем объявили об отказе въезда в Израиль, отобрали телефон и документы и отправили в депортационную тюрьму без объяснения причин.

