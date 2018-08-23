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СМИ: полсотни российских туристов не пустили в Израиль

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© puerrtto. livejournal.com

© puerrtto. livejournal.com

Прилетевшим в Израиль на отдых десяткам россиян было отказано в отдыхе на территории этой страны, несмотря на наличие всех необходимых туристических документов.

Об этом сообщается в заявлении жителя Сочи Дамира Ромоданова, адресованном МИД РФ.

Как рассказал Ромоданов «МК», во въезде было отказано примерно 50 гражданам России.

По его словам, туристов сначала отправили на допрос перед прохождением пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион, а затем объявили об отказе въезда в Израиль, отобрали телефон и документы и отправили в депортационную тюрьму без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что 6 июля в аэропорту мексиканского курортного города Канкун не впустили на территорию страны семерых граждан России. На следующий день еще 14 человек с российскими паспортами получили отказ во въезде в Канкун.

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