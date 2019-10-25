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Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

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Заместитель генерального директора, член правления УК «Альфа-капитал» Евгений Живов больше не работает в этой компании.

«Управляющая компания „Альфа-капитал“ разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении», — говорится заявлении компании по поводу ситуации с ее топ-менеджером.

Там отметили, что в настоящий момент Живов не является сотрудником «Альфа-капитала».

Евгений Живов работал в компании с 2010 года, а в 2016-м вошел в ее правление.

Ранее был главным экспертом отдела маркетинга ЮниКредит Банка.

© Facebook.com

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад жена члена правления компании «Альфа-Капитал» Евгения Живова обвинила своего супруга в избиении. Ирина Живова добавила, что досталось не только ей, но и двум дочкам.

@bazabazon

Тогда же она зафиксировала травмы в детском и взрослом травмпунктах, а уже из клиники врач заявил в полицию, что женщину избил ее бывший муж.

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