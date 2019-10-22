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Жена члена правления «Альфа-Капитала» обвинила супруга в избиении

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© facebook.com

© facebook.com

Жена члена правления компании «Альфа-Капитал» Евгения Живова обвинила своего супруга в избиении.

По словам Ирины Живовой, они с мужем более 10 лет были прекрасной семьей. Однако три года назад все изменилось.

Ирина считает, что у Евгения произошел так называемый кризис среднего возраста.

Он завел любовницу, снял квартиру в соседнем доме, однако не мог принять решение о разводе, «потому что мы построили прекрасное», написала Ирина на своей странице в Facebook.

Тогда женщина решила взять ответственность на себя, сняла квартиру и переехала в нее с детьми.

По ее словам, последние три года ее жизни превратились в ад.

© facebook.com

В итоге суд практически по всем пунктам принял сторону мужа, которому при разводе досталось почти все имущество, а ей лишь долги по кредитам.

Кроме того, суд определил основным местом жительства их дочерей место жительства супруга.

Ирина также написала, что последние несколько месяцев Евгений не особо интересовался жизнью семьи, однако днем 19 октября подкараулил ее и начал избивать на глазах у детей.

@bazabazon

Женщина добавила, что досталось не только ей, но и двум дочкам.

В тот же вечер Ирина зафиксировала травмы в детском и взрослом травмпунктах, а уже из клиники врач заявил в полицию, что женщину избил ее бывший муж.

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