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Глава Крыма ответил на планы Киева обсудить принадлежность полуострова

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не может быть и речи о возврате полуострова в состав Украины.

«Никаких перспектив возврата Крыма в состав Украины нет и не может быть», — написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, речь на переговорах между Россией и Украиной может идти только о признании последней российского статуса полуострова.

Аксенов также добавил, что чем раньше Киев признает Крым российским, тем быстрее наладятся отношения между двумя странами, отмечает URA.RU.

Как сообщал «Ридус», ранее на эту тему высказался член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. Он отметил, что властям Украины следует вести переговоры не о возврате полуострова, а о признании Крыма российской территорией.

В четверг, 24 октября, спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко сообщила о готовности Киева к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом. Заявление прозвучало в контексте подготовки президента Владимира Зеленского к первой для себя встрече в «нормандском формате».

Крым является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей его с марта 2014 года в результате проведенного на полуострове референдума, и Украиной. Большинство государств — членов ООН продолжают рассматривать Крым как часть Украины.

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