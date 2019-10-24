В Совфеде посоветовали Киеву не морочить украинцам голову возвратом Крыма

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует вести переговоры не о возврате полуострова, а о признании Крыма российской территорией. Так сенатор прокомментировал соответствующее заявление украинского МИД.

«Эту работу надо вести со своим собственным народом. Нечего ему морочить голову и рассказывать о том, что Крым будет возвращен Украине. Никогда не произойдет этого», — цитирует Цекова РБК.

Также он подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россий в 2014 году «соответствует исторической правде и воле народа» полуострова.

Ранее спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко сообщила о готовности Киева к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом. Заявление прозвучало в контексте подготовки президента Владимира Зеленского к первой для себя встрече в «нормандском формате».

«Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», — приводит слова Зеленко «Интерфакс-Украина».

По мнению представителя украинского внешнеполитического ведомства, Россия совершила «международное преступление», вернув себе полуостров.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума, который был проведен среди жителей полуострова в 2014 году. США, страны ЕС и Украина не признают этот процесс, считая его грубым нарушением международного законодательства и оккупацией чужой территории. В России, напротив считают, что присоединение полуострова — это свободное волеизъявление жителей Крыма, а значит, процесс полностью соответствует с нормам международного права.