Марию Бутину передали миграционной службе США для депортации

Гражданку России Марию Бутину, отбывшую в США 18-месячный тюремный срок, в пятницу, 25 октября, освободили из федеральной тюрьмы в городе Таллахасси в штате Флорида, сообщает телеканал NBC News.

По его данным, согласно требуемой процедуре, после освобождения россиянку взяла под стражу американская иммиграционно-таможенная служба.

В скором времени Бутина должна быть депортирована в Россию, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», Мария Бутина прилетит в Москву утром в субботу, 26 октября. Как заявлял посол России в США Анатолий Антонов, перед тем ее переведут из федеральной тюрьмы в миграционный центр в Майами.

Напомним, Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ей были предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без уведомления американских властей, а также в связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

В апреле нынешнего года суд американского округа Колумбия признал 30-летнюю россиянку Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы. Отмечалось, что девушке зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта.