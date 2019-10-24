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В Подмосковье ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

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© мвд.рф

© мвд.рф

В Подмосковье правоохранители ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя.

Стоимость конфискованной нелегальной продукции превысила один миллион рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, обнаруженный подпольный цех находился на территории промышленной зоны в деревне Юрово Раменского района.

Оперативники обнаружили действующую полуавтоматическую линию, а также 45 тысяч бутылок с уже подготовленным к продаже алкоголем и более 5 тысяч пластиковых канистр с этиловым спиртом, сообщается на сайте подмосковного главка МВД.

Во время осмотра помещения в нем находились 14 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа, которые разливали алкоголь в условиях, противоречащих санитарным нормам, отмечает газета «Известия».

Изъятая продукция передана на хранение уполномоченной организации.

Как сообщал «Ридус». в начале октября в подмосковных Мытищах правоохранители изъяли со склада около 70 тысяч бутылок алкогольной продукции без лицензии.

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