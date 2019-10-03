В Мытищах изъяли около 70 тысяч бутылок нелегального алкоголя
- 03 октября 2019, 21:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковных Мытищах правоохранители изъяли со склада около 70 тысяч бутылок алкогольной продукции без лицензии, сообщает пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).
По данным ведомства, алкогольная продукция различных наименований была обнаружена во время проверок складских помещений на Осташковском шоссе в Мытищах.
В настоящее время весь нелегальный алкоголь изъят и отправлен на досудебное хранение АО «Росспиртпром».
В связи обнаруженной продукцией ведомство проводит административное расследование.
Как сообщал «Ридус», в апреле Росалкогольрегулирование опубликовало доклад по итогам проверки соответствующей продукции за 2018 год. Выяснилось, что почти половина проверенного в России алкоголя оказалась нелегальной.
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