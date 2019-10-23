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Столкновение бронемашины с легковушкой в Костроме попало на видео

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© vk.com

© vk.com

В Сети появилось видео, запечатлевшее аварию с участием бронемашины и легкового автомобиля в Костроме.

Как сообщается в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на пересечении улиц Юрия Смирнова и Шагова.

На кадрах видно, как БМД (боевая гусеничная плавающая машина, предназначенная для использования в воздушно-десантных войсках) проезжает перекресток на красный свет. В результате неудачного маневра бронемашину заносит, и она врезается в стоящую на светофоре легковушку.

О пострадавших не сообщается.

Ранее издание kostroma.today сообщило, что ночью по улицам Костромы проехались семь бронетранспортеров. Местные жители не одобрили такой мини-парад военной техники, посчитав, что гусеницы БМП портят дорожное покрытие.

«Ридус» также писал о том, что суд удовлетворил иск жительницы Курска о взыскании с Минобороны компенсации в размере 912,8 тысячи рублей за поврежденный в аварии с БТР автомобиль.

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