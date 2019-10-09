Жительница Курска отсудила у Минобороны за аварию с БТР почти 1 млн рублей

Суд удовлетворил иск жительницы Курска о взыскании с Министерства обороны компенсации в размере 912,8 тысячи рублей за поврежденный в аварии с БТР автомобиль.

Судья принял решение, что ведомство должно оплатить причиненный ущерб, а также расходы по оплате услуг эвакуатора, юриста, эксперта-техника.

ДТП произошло по вине водителя БТР, наехавшего на стоящие сзади автомобили, двигаясь задним ходом, сообщается на сайте Ленинского районного суда Курска.

Столкновение нескольких легковых автомобилей и двух БТР произошло 27 февраля, напоминает ФАН.

По непонятной причине передний БТР начал откатываться назад и не остановился даже после столкновения с автомобилем. Таким образом, БТР оттолкнул все четыре машины, которые врезались в следовавший сзади бронетранспортер. Впрочем, ни один из водителей и пассажиров в аварии не пострадал.



Как сообщал «Ридус», в апреле владельцы двух автомобилей, пострадавших в крупной аварии с участием бронетехники в Курске, подали иски в Ленинский суд Курска. Хозяин одной из поврежденных машин потребовал выплаты 864 тысяч рублей материального ущерба, другой — 67 тысяч.

