Жительница Курска отсудила у Минобороны за аварию с БТР почти 1 млн рублей
- 09 октября 2019, 11:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Суд удовлетворил иск жительницы Курска о взыскании с Министерства обороны компенсации в размере 912,8 тысячи рублей за поврежденный в аварии с БТР автомобиль.
Судья принял решение, что ведомство должно оплатить причиненный ущерб, а также расходы по оплате услуг эвакуатора, юриста, эксперта-техника.
ДТП произошло по вине водителя БТР, наехавшего на стоящие сзади автомобили, двигаясь задним ходом, сообщается на сайте Ленинского районного суда Курска.
Столкновение нескольких легковых автомобилей и двух БТР произошло 27 февраля, напоминает ФАН.
По непонятной причине передний БТР начал откатываться назад и не остановился даже после столкновения с автомобилем. Таким образом, БТР оттолкнул все четыре машины, которые врезались в следовавший сзади бронетранспортер. Впрочем, ни один из водителей и пассажиров в аварии не пострадал.
Как сообщал «Ридус», в апреле владельцы двух автомобилей, пострадавших в крупной аварии с участием бронетехники в Курске, подали иски в Ленинский суд Курска. Хозяин одной из поврежденных машин потребовал выплаты 864 тысяч рублей материального ущерба, другой — 67 тысяч.
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