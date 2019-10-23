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Опубликованную в Сети статью о кетамине заблокировало МВД

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© МВД

© МВД

МВД РФ ограничило доступ к опубликованной в Сети статье об использовании психотропного вещества кетамин, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, это решение принято по результатам проверки на предмет наличия в материале информации, запрещенной к распространению в России.

Волк отметила, что в статье рассказывается о способах использования психотропного вещества кетамин и якобы существующих положительных сторонах его потребления.

«На основании экспертной оценки принято решение об ограничении доступа к ней, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор», — сказала собеседница агентства.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza. По словам источника, автор статьи рассказал об истории исследований кетамина, а также о собственном опыте употребления этого вещества.

Ранее сообщалось, что администрация Facebook удалила страницу российского военкора и автора «Ридуса» Анны Долгоревой. По ее словам, ликвидация аккаунта, вероятно, связана с публикацией стихотворения о погибшем в Донбассе бывшем муже девушки Андрее Куцком, который служил снайпером в вооруженных формированиях ДНР.

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