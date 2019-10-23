СМИ: программу Малахова о прорыве дамбы под Красноярском сняли с эфира

Телеканал «Россия 1» снял с эфира выпуск программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященный трагедии в Красноярском крае, где в результате прорыва дамбы погибли 17 человек.

Как сообщает NGS24, эту передачу смогли увидеть только на Дальнем Востоке и в Сибири, а уже жителям Урала и Москвы показали запись выпуска о выпавшей из окна женщине из Тобольска.

По данным издания, в эфире программы волонтеры рассказали, что в том месте, где прорвало дамбу, была отключена мобильная связь, а в артели трудились иностранцы, не имевшие права на работу в России.

Малахов также зачитал результаты экспресс-теста, проведенного независимой лабораторией. Согласно этим данным, оказалось, что реке Сейбе было обнаружено «катастрофическое содержание ртути, что может свидетельствовать о кустарном способе добыче золота».

Побывавший на эфире программы Малахова геолог Станислав Завацки рассказал изданию «Открытые медиа», что, согласно результатам анализов, на прииске применяли ртуть, что запрещено. Он также предположил, что пострадали не 20 человек, а «намного больше».

Фрагмент программы был опубликован в Сети.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Красноярского края прорвало дамбу технического водоема. Хлынувшая вода смыла два общежития, в которых жили работники золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, еще шестеро считались пропавшими без вести.

Один человек из числящихся пропавшими без вести был найден живым в воскресенье, 20 октября, а 22 октября были обнаружены тела еще двух погибших.

В понедельник, 21 октября, Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца генерального директора золотодобывающей артели Максима Ковалькова, горного мастера и начальника участка этого же предприятия.