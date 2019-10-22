Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло
- 22 октября 2019, 13:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших про прорыве дамбы.
Трое рабочих по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Красноярского края прорвало дамбу технического водоема. Хлынувшая вода смыла два общежития, в которых жили работники золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, еще пятеро числились пропавшими без вести.
Один человек их числящихся пропавшими без вести был найден живым в воскресенье, 20 октября.
Приоритетной версией прорыва дамбы следствие считает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
В понедельник. 21 октября, Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца генерального директора золотодобывающей артели Максима Ковалькова, горного мастера и начальника участка этого же предприятия.
Как сообщал «Ридус», сотрудники МЧС обнаружили на месте прорыва дамбы сейф, в котором, вероятно, находится золото.
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