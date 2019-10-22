Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло

В Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших про прорыве дамбы.

Трое рабочих по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Красноярского края прорвало дамбу технического водоема. Хлынувшая вода смыла два общежития, в которых жили работники золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, еще пятеро числились пропавшими без вести.

Один человек их числящихся пропавшими без вести был найден живым в воскресенье, 20 октября.



Приоритетной версией прорыва дамбы следствие считает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В понедельник. 21 октября, Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца генерального директора золотодобывающей артели Максима Ковалькова, горного мастера и начальника участка этого же предприятия.

Как сообщал «Ридус», сотрудники МЧС обнаружили на месте прорыва дамбы сейф, в котором, вероятно, находится золото.