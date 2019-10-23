Военная полиция РФ начала патрулировать север Сирии вместо американцев

Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж в районе, который всего десять дней назад контролировали американские войска.

«Маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат», — заявил «Интерфаксу» представитель военной полиции.



Американские военные с началом турецкой военной операции на севере Сирии были выведены в направлении иракской границы, а на их позиции, благодаря перемирию с курдами, зашли сирийские правительственные войска. Теперь по Саджуру проходит линия разграничения между сирийской армией и боевиками оппозиционных группировок, которые выступают на стороне Турции и привлекаются Анкарой для борьбы с курдскими вооруженными отрядами.



Российский офицер также рассказал журналистам, что патрулирование ведется и к юго-востоку от Кейраты, в районе деревни Кара-Козака на левом берегу Евфрата, где расположен важный в военном, транспортном и торговом отношении мост, являющийся частью трассы М4 из Алеппо в Мосул. Восстановление сирийского суверенитета над этим районом Дамаск добивался почти пять лет.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о прекращении военной операции Турции «Источник мира» в Сирии. Заявление прозвучало по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи, которые длились больше шести часов. Их итоги российский лидер назвал «судьбоносными».

Россия и Турция достигли договоренности об отводе враждебных турецким войскам курдских отрядов из приграничных районов на 30 километров, на это у курдов есть 150 часов. Также стороны условились, что начиная с 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» войдут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов. Кроме того, соглашение предусматривает совместное российско-турецкое патрулирование приграничной зоны на глубину до 10 километров к западу и к востоку от района операции «Источник мира».

Что касается вопроса о законности турецкого вторжения на сирийскую территорию, то его в Москве решили рассматривать в рамках Аданского соглашения 1998 года. Согласно этому договору, если сирийское правительство не принимает меры против курдских радикалов, то турецкие военные имеют право преследовать последних даже на чужой территории.



Ранее «Ридус» рассказывал, чем новая ситуация на севере Сирии обернется для участников турецко-курдского конфликта, и как Россия зарабатывает на этом репутацию ведущего игрока на Ближнем Востоке.