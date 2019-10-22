Из тюрем на севере Сирии сбежали около 500 террористов

После того как сняли охрану тюрем на севере Сирии, в течение двух суток из них сбежали примерно 500 террористов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры», — цитирует главу военного ведомства РИА Новости.

Накануне Шойгу сообщил, что сразу 12 тюрем с боевиками-иностранцами в Сирии остались без охраны из-за турецкой военной операции против курдов. «Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — заявил министр, выступая на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.

Как сообщал «Ридус», сирийские курды охраняют более десяти тысяч подозреваемых в связях с «Исламским государством» * пленных боевиков и их семьи, поэтому многие политики в Европе и США опасаются, что вторжение Турции в Сирию может сыграть на руку исламистам.

Повод для серьезных претензий со стороны мировой общественности турецкие войска подали в первый же день проведения операции «Источник мира» на севере Сирии, разбомбив тюрьму с боевиками. Трамп возложил на Турцию ответственность за пленных террористов, а сорок самых опасных из них американские войска все же взяли под свою охрану, однако некоторой части боевиков все же удалось сбежать.

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* запрещенная в РФ террористическая организация.