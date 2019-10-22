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На российском телевидении появится первое реалити-шоу в монастыре

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© youtube.com

© youtube.com

В ноябре начнутся съемки первого в истории российского телевидения православного реалити-шоу.

Оно будет называться «Остров», а съемки пройдут в монастыре Ниловой Пустыни на озере Селигер, сообщается в анонсе телеканала «Спас».

Генеральный директор телеканала Борис Корчевников рассказал в видеоинтервью, опубликованном в Сети, о том, что авторы проекта хотят дать возможность людям оказаться в монастыре на месяц и «пожить в дыхании этой монастырской жизни».

В настоящее время канал подбирает 10 участников шоу. Чтобы стать кандидатом, необходимо отправить видеозаявку с рассказом о себе. При этом нужно объяснить свое желание пожить и поработать в монастыре.

Несмотря на то, что монастырь мужской, будут рассматриваться и женские кандидатуры.

По словам Корчевникова, участникам предстоит убирать территорию храма, работать на кухне, в котельной, мастерской, консервном и свечном цехах, монастырской аптеке, пекарне, монастырской больнице, кондитерской и детском приюте. Также они будут ежедневно беседовать с братией, знаменитыми гостями обители и ее наместником.

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