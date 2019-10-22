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Сбербанк выявил рекордное сокращение числа россиян, экономящих на здоровье

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© Ведомости/ТАСС

© Ведомости/ТАСС

В третьем квартале 2019 года до рекордно низкого уровня сократилась доля россиян, экономящих на медицинских расходах.

Об этом свидетельствует проведенное Сбербанком исследование индекса потребительской уверенности россиян.

Согласно полученным данным, доля тех, кто намерен снизить расходы на медицину, снизилась с 23% до 19%.

Больше всего россияне пытаются сэкономить на питании вне дома. При этом по сравнению со вторым кварталом 2019 года данный показатель уменьшился с 62% до 59%.

Доля тех, кто пытается экономить на развлечениях, сократилась с 54% до 50%.

Кроме того, с 43% до 38% сократилась доля россиян, ограничивающих расходы на отдых, приводит данные исследования ТАСС.

В целом, по данным Сбербанка, в третьем квартале 2019 года наблюдалось существенное улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее сообщалось, что по результатам проведенного Сбербанком исследования индекса потребительской уверенности россиян выяснилось, что 64% опрошенных хотят улучшить свои жилищные условия.

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