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В Сбербанке назвали число россиян, желающих улучшить жилищные условия

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

По результатам проведенного Сбербанком исследования индекса потребительской уверенности россиян выяснилось, что 64% опрошенных хотят улучшить свои жилищные условия.

При этом только 16% планируют покупку жилья в ближайшие два года.

Не планируют использовать ипотеку при покупке жилья 43% респондентов.

Как сообщает ТАСС, всего в исследовании Сбербанка приняло участие около 2 тысяч человек.

Ранее зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил о намерении банка снижать ставки по ипотеке на покупку новостроек через эскроу-счета, и довести ипотечные ставки по программе господдержки для семей с детьми до 1%.

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